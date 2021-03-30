Інтерактивна карта вакцинації. Яким є місце України в світі (графіка)

Місяць кампанії з вакцинації в Україні: лише дві людини завершили щеплення

Місяць кампанії з вакцинації в Україні: лише дві людини завершили щеплення

Щодня у світі вакцинується більше ніж 14,5 млн. людей

У мережі у вільному доступі міститься інтерактивна мапа вакцинації – вона оновлюється в режимі реального часу. Станом на 30 березня введено вже 559 млн доз – така кількість достатня для вакцинації 3,6% світового населення.

Щодня у світі вакцинується більше ніж 14,5 млн. людей. Серед лідерів – США, Ізраїль, Великобританія та ОАЕ.

В Україні вакциновано лише 0,2% населення. Зробити щеплення готовий лише кожен другий українець. Вакцини у вільному доступі – немає.

В Україні вакциновано лише 0,2% населення

Нагадаємо, Україна розпочала вакцинацію від Covid-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника. Очільник МОЗ також заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Міністерство охорони здоров’я витратило майже половину коштів, виділених на закупівлю вакцини. У межахпрограми за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 млн грн.