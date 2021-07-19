На польському курорті знову потонув українець

Протягом вихідних 17-18 липня узбережжі Балтійського моря у Польщі потонули чотири людини, серед них є і громадянин України

У курортному польському місті Криниця Морська, що на півночі країни, потонув 60-річний громадянин України. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє RMF.

Смертельний інцидент стався у суботу, 17 липня на Віслинській косі.

Зазначається, що протягом вихідних 17-18 липня узбережжі Балтійського моря у Польщі потонули чотири людини, серед них є і громадянин України.

Нагадаємо, на півдні Польщі поблизу міста Рибнік рятувальники виявили і витягнули з озера тіло 52-річного українця. За наявними даними, чоловік разом із ще кількома українцями зайшов в озеро поплавати у непризначеному для цього місці. На відміну від інших, він не повернувся на берег, де залишився його одяг.

Також, у четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.