Правоохоронці розслідують розтрату ліків, закуплених для засуджених



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Прокуратура провела перевірку у медчастині Білоцерківської виправної колонії

У колонії виявлено розтрату значної кількості лікарських засобів, які були отримані за кошти державного бюджету

Прокуратурою проведено перевірку дотримання прав засуджених, які відбувають покарання в державній установі «Білоцерківська виправна колонія (№ 35)», на медичне забезпечення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За результатами проведеної із залученням спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області перевірки встановлено, що службовими особами медичної частини № 35 філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в м. Києві та Київській області здійснено розтрату значної кількості лікарських засобів, які були отримані за кошти державного бюджету для лікування засуджених упродовж 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Будь-яких підтверджуючих документів про цільове використання вказаних лікарських засобів чи причини їх відсутності під час перевірки прокуратурою не виявлено.

За вказаним фактом прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України. Досудове розслідування доручено проводити Білоцерківському відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Раніше на Київщині було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що призвело до смерті засудженого.