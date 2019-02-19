На Полтавщині перекинувся мікроавтобус, загинули четверо людей



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За попередньою інформацією, у мікроавтобусі перебувало шестеро людей Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

Водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник

На Полтавщині на 188 км автодороги Київ – Харків сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини, ще двоє постраждалих у реанімації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Аварія сталася близько 18-ї години 19 лютого поблизу села Пишне.

«Мікроавтобус «Volkswagen» , рухаючись у сторону Харкова до Запоріжжя з Варшави, не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся», - заявили в поліції.

За попередньою інформацією, у мікроавтобусі перебувало шестеро людей. «Унаслідок ДТП 3 осіб загинули на місці події, ще одна - загинула у лікарні. Ще 2 людей, серед яких і водій – перебувають у реанімації», - говориться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, з’ясовують обставини та причини аварії. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, 16 лютого на Столичному шосе в Києві сталася смертельна ДТП.