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    Водій BMW, який влаштував смертельну ДТП і втік, прийшов до поліції

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    <span>BMW після аварії опинився в кюветі, а його водій втік</span> - Водій BMW, який влаштував смертельну ДТП і втік, прийшов до поліції
    BMW після аварії опинився в кюветі, а його водій втік
    Фото: Інформатор

    До обрання міри запобіжного заходу молодик перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання

    Водій BMW, який влаштував на Столичному шосе у Києві смертельну ДТП і втік з місця аварії, прийшов до поліції з адвокатом. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    Водія, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводитимуть слідчі дії.

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    Окрім того, його відвезуть до лікаря-нарколога з метою відібрання біологічних зразків для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп‘яніння. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. 

    Як повідомлялося, за фактом смертельної автопригоди, що сталася 16 лютого близько першої години ночі на Столичному шосе в Києві, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Окрім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події за ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. 

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW виїхав за межі проїзної частини скоїв, протаранив  огороджувальний паркан і, продовжуючи рух, зіткнувся із Daewoo.

    Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся: згодом у салоні виявили тіло пасажирки, а чоловіка, котрий був за кермом, із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Після аварії водій BMW, залишивши машину, з місця події втік. 

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