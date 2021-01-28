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    Негода вирує: на Полтавщині перекинувся мікроавтобус, є постраждалі

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    За 28 січня на Полтавщині випаде майже 15 см снігу - Негода вирує: на Полтавщині перекинувся мікроавтобус, є постраждалі
    За 28 січня на Полтавщині випаде майже 15 см снігу
    Фото: Поліція Полтавської області

    На момент ДТП у салоні мікроавтобуса перебувало 13 пасажирів

    У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса. У результаті аварії постраждали дві людини, повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.

    Інцидент стався в четвер, 28 січня, близько 9 ранку на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяво Лубенського району.

    «Водій мікроавтобуса «Mercedes Sprinter», 1991 року народження, рухаючись за маршрутом «Суми-Київ», виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. На момент ДТП у салоні мікроавтобуса перебувало 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми», – повідомили в поліції.

    Вирішується питання про порушення справи за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    УкрГідрометцентр прогнозує, що за добу на Полтавщині випаде майже 15 см снігу. Також в області очікується значний мокрий сніг. 

    Через негоду в області уже обмежили рух вантажівок і автобусів, але на міжнародній трасі Київ-Харків обмеження зняли. Вночі підрядники працювали на автошляхах Полтавщини, щоб забезпечити проїзд. До роботи задіяли 28 одиниць техніки та 37 працівників. Для обробки проїзної частини використали майже 1 тис. 600 т протиожеледної суміші і розчистили 435 км доріг.

    Нагадаємо, в Україні 28 січня діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.

    В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання.

    Теги: Полтава ДТП прогноз погоди водій снігопад Mercedes
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