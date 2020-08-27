На Полтавщині малолітніх підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки



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За фактом повідомлення про ймовірне зґвалтування малолітньої дитини поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження

До скоєння злочину можуть бути причетні місцеві жителі віку 10 і 11 років

До правоохоронців Полтавщини звернулася жінка, мешканка Новосанжарського району, з заявою про зґвалтування її 4–річної доньки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«25–го серпня близько 13–ї години до Новосанжарського відділення поліції Полтавщини надійшло повідомлення від жінки про ймовірне зґвалтування її малолітньої доньки двома малолітніми хлопцями з родини її знайомих», – йдеться в повідомленні.

Медики, згідно з встановленою процедурою, відразу повідомили про подію в поліцію. Правоохоронці протягом короткого часу встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні місцеві жителі віку 10 і 11 років, повідомляє УНН.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлюються всі обставини події.