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    На Полтавщині СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання

    • Розсилка
    На Полтавщині СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання

    Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних

    На Полтавщині Служба безпеки України 1-3 серпня проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання у кількох локаціях Миргородського району та низці населених пунктів області.

    Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в області.

    «Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки й озброєних правоохоронців. У межах навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

    В СБУ закликали краян зберігати спокій у зв’язку зі ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також попросили громадян адекватно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо).

    У відомстві наголосили, що всі ці дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

    «У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів просимо невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (0532) 511-838 або спецлінію поліції 102» — додали у прес-службі.

    Нагадаємо, у Лисичанську Луганської області 31 липня та 1 серпня проведуть навчання з протидії терористичним та диверсійним загрозам. Місцевих жителів просять бути обережними.

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