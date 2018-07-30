На Полтавщині СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання



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Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних

На Полтавщині Служба безпеки України 1-3 серпня проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання у кількох локаціях Миргородського району та низці населених пунктів області.

Про це повідомляє прес-служба управління СБУ в області.

«Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки й озброєних правоохоронців. У межах навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

В СБУ закликали краян зберігати спокій у зв’язку зі ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також попросили громадян адекватно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо).

У відомстві наголосили, що всі ці дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

«У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів просимо невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (0532) 511-838 або спецлінію поліції 102» — додали у прес-службі.

Нагадаємо, у Лисичанську Луганської області 31 липня та 1 серпня проведуть навчання з протидії терористичним та диверсійним загрозам. Місцевих жителів просять бути обережними.