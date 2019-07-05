На Полтавщині відкрили 12 кілометрів бетонної дороги
Рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро – Решетилівка здійснюється по правій стороні
У Кобеляцькому районі на Полтавщині відкрито рух для автомобілів на 12 кілометрах нової бетонної дороги.
Про це 5 липня повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області.
«Ми запустили рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро - Решетилівка в Кобеляцькому районі. Транспорт рухається по правій стороні», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що по лівій стороні розпочнуться будівельні роботи. «Зважайте на дорожні знаки на ділянках проведення ремонту», - закликали водіїв у Службі автомобільних доріг.
Нагадаємо, у квітні на трасі Дніпро-Решетилівка було здано в експлуатацію першу бетонну ділянку протяжністю 1,7 кілометра з гарантією на 28 років.