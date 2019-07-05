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    На Полтавщині відкрили 12 кілометрів бетонної дороги

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    Нова дорога на Полтавщині - На Полтавщині відкрили 12 кілометрів бетонної дороги
    Нова дорога на Полтавщині
    Фото: Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області

    Рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро – Решетилівка здійснюється по правій стороні

    У Кобеляцькому районі на Полтавщині відкрито рух для автомобілів на 12 кілометрах нової бетонної дороги.

    Про це 5 липня повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

    «Ми запустили рух по 12 км новозбудованої бетонки Н-31 Дніпро - Решетилівка в Кобеляцькому районі. Транспорт рухається по правій стороні», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що по лівій стороні розпочнуться будівельні роботи. «Зважайте на дорожні знаки на ділянках проведення ремонту», - закликали водіїв у Службі автомобільних доріг.

    Нагадаємо, у квітні на трасі Дніпро-Решетилівка було здано в експлуатацію першу бетонну ділянку протяжністю 1,7 кілометра з гарантією на 28 років.

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