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    Економіка та фінанси

    Омелян: перша бетонна дорога в Україні має 28 років гарантії

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    <p>Автодорога Н-31 Дніпро &ndash; Решетилівка</p> - Омелян: перша бетонна дорога в Україні має 28 років гарантії

    Автодорога Н-31 Дніпро – Решетилівка

    В поточному році протяжність відремонтованих доріг в Україні залишиться «в межах 2018 року»

    На трасі Дніпро-Решетилівка здано в експлуатацію першу бетонну ділянку протяжністю 1,7 кілометра з гарантією на 28 років.

    Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню delo.ua.

    «Не забуваємо про дорогу Дніпро-Решетилівка, на якій днями здали першу бетонну ділянку протяжністю приблизно 1,7 км. Це ділянка дороги дуже гарної якості з гарантією на 28 років. Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами», - сказав Омелян, відповідаючи на питання про плани ремонту доріг на 2019 рік.

    За його словами, в поточному році протяжність відремонтованих доріг в Україні залишиться «в межах 2018 року».

    «Не дивлячись на всі політичні ризики, я радий, що Державний дорожній фонд встояв, і його робота триває. Це ефективний інструмент. Ми довели його життєздатність», - заявив міністр.

    Нагадаємо, у квітні на Полтавщині відкрито для руху першу ділянку бетонної дороги, яку збудовано за найсучаснішими технологіями.

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