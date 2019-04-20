Омелян: перша бетонна дорога в Україні має 28 років гарантії



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Автодорога Н-31 Дніпро – Решетилівка

В поточному році протяжність відремонтованих доріг в Україні залишиться «в межах 2018 року»

На трасі Дніпро-Решетилівка здано в експлуатацію першу бетонну ділянку протяжністю 1,7 кілометра з гарантією на 28 років.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню delo.ua.

«Не забуваємо про дорогу Дніпро-Решетилівка, на якій днями здали першу бетонну ділянку протяжністю приблизно 1,7 км. Це ділянка дороги дуже гарної якості з гарантією на 28 років. Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами», - сказав Омелян, відповідаючи на питання про плани ремонту доріг на 2019 рік.

За його словами, в поточному році протяжність відремонтованих доріг в Україні залишиться «в межах 2018 року».

«Не дивлячись на всі політичні ризики, я радий, що Державний дорожній фонд встояв, і його робота триває. Це ефективний інструмент. Ми довели його життєздатність», - заявив міністр.

Нагадаємо, у квітні на Полтавщині відкрито для руху першу ділянку бетонної дороги, яку збудовано за найсучаснішими технологіями.