Тимошенко викинула чверть мільярда на вибори (документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Усі кошти на виборчий рахунок кандидата надійшли від партії ВО «Батьківщина»

Лідер ВО «Батьківщина» і народний депутат Юлія Тимошенко витратила 228,91 млн грн на участь у президентських виборах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на підсумковий звіт виборчого фонду Тимошенко.

Усі акумульовані кошти надійшли на рахунки кандидата від партії ВО «Батьківщина».

Найбільше грошей Тимошенко витратила на засоби масової інформації – 169,97 млн грн, інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборчої агітації – 30,39 млн грн, виготовлення матеріалів передвиборчої агітації – 26,31 млн грн.

(для перегляду списку натисніть на зображення)

Невикористаними залишися 18,3 тис. грн з виборчого фонду леді Ю.

Нагадаємо, що, за даними проміжних фінансових звітів за виборчу кампанію, які раніше були оприлюднені НАЗК і ЦВК, найбільші виборчі фонди мали Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександр Вілкул.

Так, виборчий фонд Петро Порошенко становив 415,6 мільйонів гривень. Усі гроші - власні кошти президента України.

На другому місці - Юлія Тимошенко із виборчим фондом 164 мільйони гривень. Усі кошти кандидат отримала від своєї партії «Батьківщина».

Третю позицію посів Олександр Вілкул, який зібрав на виборчий фонд 116,8 мільйонів гривень. Гроші кандидату на виборчу кампанію перерахували фізичні (111 мільйонів) та юридичні особи (5,5 мільйонів гривень).

Читайте також: