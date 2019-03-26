Рух «Чесно» назвав кандидатів, які мають найбільші виборчі фонди: інфографіка



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Як інформує «Чесно», частина кандидатів хоч і відкрила рахунки для виборчих фондів, однак ними не користувалась

Серед кандидатів на посаду Президента України найбільші виборчі фонди мають Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександр Вілкул. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» з посиланням на дані проміжних фінансових звітів за виборчу кампанію, які оприлюднені НАЗК і ЦВК.

«Перша двійка рейтингу відучора не оновилася. Найбільший виборчий фонд має Петро Порошенко - 415,6 мільйонів гривень. Усі гроші - власні кошти президента України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у «Чесно», якщо Порошенко не послаблюватиме кампанії, то у підсумку вона офіційно обійдеться йому в понад півмільярда гривень. Якщо врахувати й минулорічні видатки Порошенка на телерекламу, то видима частина його видатків сягне 0,7 мільярда, додають у «Чесно».

На другому місці - Юлія Тимошенко із виборчим фондом 164 мільйони гривень. У русі «Чесно» зазначають, що всі кошти кандидат отримала від своєї партії «Батьківщина».

«Це означає, що реально походження коштів на кампанію Тимошенко ми не дізнаємося аж до середини травня, коли «Батьківщина» подасть свій фінзвіт за І квартал 2019 року до НАЗК», - констатує громадський рух «Чесно».

Третю позицію посів Олександр Вілкул, який зібрав на виборчий фонд 116,8 мільйонів гривень. Гроші кандидату на виборчу кампанію перерахували фізичні (111 мільйонів) та юридичні особи (5,5 мільйонів гривень).

У «Чесно» повідомляють, що майже третину всіх внесків фізичних осіб для Вілкула становлять внески від жителів Кривого Рогу (31,5 млн грн).

«Цікаво, що міський голова Кривого Рогу - батько Олександра Вілкула Юрій Вілкул. Решта надходжень були з Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, Авдіївки та кількох інших міст», - ідеться в повідомленні.

Інфографіка: chesno.org

Як свідчить рейтинг руху «Чесно», четвертий за витратами - Анатолій Гриценко. Його виборчий фонд нині становить 101,9 млн грн. Із них 76,7 мільйонів гривень – внески фізичних осіб, 307 тисяч гривень від юридичних осіб та 35,9 мільйонів – гроші партії «Громадянська позиція». 11 мільйонів розпорядник рахунку з невідомих причин повернув донорам.

«Звідки гроші у «Громадянської позиції», ми дізнаємося аж у квітні, коли партія подасть свій фінансовий звіт за І квартал. Щоправда, попередній фінансовий звіт «Громадянська позиція» подала без даних про донорів і витрати, хоча у зведеній таблиці звіту подано інформацію про те, що партія за квартал отримала та витратила понад 20 мільйонів гривень», - зазначають у русі «Чесно».

Наступний за обсягами виборчого фонду - Сергій Тарута, який підтримав Тимошенко. Його виборчий фонд становить 96 млн грн.

У фонді Володимира Зеленського - 95,4 мільйони гривень. Із них 15,7 мільйонів гривень - гроші партії «Слуга народу», 11,7 мільйонів гривень - власні кошти кандидата. Фізичні особи дали Зеленському майже 61 млн грн, а юридичні ще 7,1 млн грн.

Як інформує громадський рух «Чесно», частина кандидатів хоч і відкрила рахунки для виборчих фондів, однак ними не користувалась. Інформацію про порожні рахунки, а відповідно і нульові витрати, опублікували Олександр Ващенко, Олександр Данилюк, Роман Насіров та Руслан Ригованов.

У «Чесно» зауважують, що ті кандидати, які офіційно знялися з перегонів, все одно подали фінансові звіти до НАЗК і ЦВК, хоча закон цього не вимагає. Серед них - Андрій Садовий, який зібрав на виборчий фонд 37,5 мільйонів. Подав свій звіт і Дмитро Гнап, щоправда, звіт «нульовий» (без надходжень і витрат).

Згідно з даними опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), 84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.