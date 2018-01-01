На Прикарпатті чоловік вистрибнув із дев'ятого поверху

За даними поліції, чоловік наклав на себе руки

Уранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, урятувати потерпілого не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік наклав на себе