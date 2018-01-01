На Прикарпатті чоловік вистрибнув із дев'ятого поверху
- Сьогодні, 05:45
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За даними поліції, чоловік наклав на себе рукиУранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, урятувати потерпілого не вдалося.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки.
Нагадаємо, у неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.
Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.