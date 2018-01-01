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    На Прикарпатті чоловік вистрибнув із дев'ятого поверху

    За даними поліції, чоловік наклав на себе руки
    Уранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, урятувати потерпілого не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік наклав на себе
    • Сьогодні, 05:45
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    За даними поліції, чоловік наклав на себе руки

    Уранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху.

    Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

    Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, урятувати потерпілого не вдалося.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група.

    За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки.

    Нагадаємо, у неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.

    Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.

    Івано-Франківщина смерть самогубство
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