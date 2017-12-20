У Києві чоловік вистрибнув з вікна 13 поверху
- Сьогодні, 07:25
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Фото ілюстративне
За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна
У неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.
«Моторошна надзвичайна подія в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дружина намагалась врятувати чоловіка: вона робила йому штучне дихання до прибуття поліції, однак через травми чоловік помер.
На місці працювали швидка допомога, поліція та слідчо-оперативна група.
За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна 13 поверху.
Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.