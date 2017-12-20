У Києві чоловік вистрибнув з вікна 13 поверху

За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна

У неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook. «Моторошна надзвичайна подія в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н», - йдеться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ілюстративне

За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна

У неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

«Моторошна надзвичайна подія в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дружина намагалась врятувати чоловіка: вона робила йому штучне дихання до прибуття поліції, однак через травми чоловік помер.

На місці працювали швидка допомога, поліція та слідчо-оперативна група.

За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна 13 поверху.

Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.