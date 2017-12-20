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    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 13 поверху

    За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна
    У неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook. «Моторошна надзвичайна подія в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н», - йдеться
    • Сьогодні, 07:25
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    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна

    У неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

    «Моторошна надзвичайна подія в Києві на Лепсе: з вікна на 13 поверсі випав чоловік 1981 р.н», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що дружина намагалась врятувати чоловіка: вона робила йому штучне дихання до прибуття поліції, однак через травми чоловік помер.

    На місці працювали швидка допомога, поліція та слідчо-оперативна група.

    За словами свідків, чоловік прийшов додому, попрощався і вистрибнув з вікна 13 поверху.

    Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.

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