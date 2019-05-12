На Прикарпатті двоє молодиків знімали порно в режимі «онлайн»



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Чоловікам загрожує покарення позбавлення волі строком до 7 років

Прокуратура Івано-Франківської області підозрює двох молодих людей у виготовленні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру.

Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Як повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Сергій Боровик, двоє жителів одного з районних центрів області виготовляли за допомогою аудіо-, відеотехніки з метою збуту та розповсюджували матеріали порнографічного характеру на онлайн-ресурсі в мережі Інтернет.

Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України, та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.