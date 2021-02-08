Якою є якість газу для споживачів: оператор ГТС оприлюднив дані

Якість газу в січні 2021 року по областях України

Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України в січні місяці 2021 року. Також оператор ГТС наголошує, що здійснює лише транспортування природного газу, який заходить в систему магістральних газопроводів, та не має технічної можливості погіршувати або змінювати його якість.

Результати усіх аналізів фізико-хімічних показників по системі магістральних газопроводів оператора ГТС України можна переглянути нижче, а також у розділі Якість газу на сайті компанії.

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в січні 2021 року, становить 8 217 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Якість газу в січні 2021 року по областях України. Фото: Оператор ГТС

Оприлюднені паспорти включають: компонентний склад та інші фізико-хімічні показники, які характеризують калорійність та якість блакитного палива.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

Паспорти якості та теплота згоряння. Зведення по областях

Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.