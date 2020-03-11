На Прикарпатті повісився підліток
Хлопець 2003 року народження покінчив життя самогубством через повішення
На Прикарпатті повісився неповнолітній хлопець, 2003 року народження.
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
«10 березня 2020 року близько 18:00 покінчив життя самогубством через повішення, громадянин 2003 року народження, житель села Маркова Богородчанського району», - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, в одному з сіл на Прикарпатті чоловік повісився у власній господарській будівлі.
«9 березня 2020 року у Галицькому районі, у селі Демʼянів, у власній господарській будівлі вчинив самогубство через повішання громадянин 1959 року народження», - сказано у повідомленні.