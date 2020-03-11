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    На Прикарпатті повісився підліток

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    На Прикарпатті повісився підліток

    Хлопець 2003 року народження покінчив життя самогубством через повішення

    На Прикарпатті повісився неповнолітній хлопець, 2003 року народження.

    Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

    «10 березня 2020 року близько 18:00 покінчив життя самогубством через повішення, громадянин 2003 року народження, житель села Маркова Богородчанського району», - повідомили в управлінні.

    Нагадаємо, в одному з сіл на Прикарпатті чоловік повісився у власній господарській будівлі.

    «9 березня 2020 року у Галицькому районі, у селі Демʼянів, у власній господарській будівлі вчинив самогубство через повішання громадянин 1959 року народження», - сказано у повідомленні.

    діти Івано-Франківщина самогубство
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