На Прикарпатті повісився підліток



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Хлопець 2003 року народження покінчив життя самогубством через повішення

На Прикарпатті повісився неповнолітній хлопець, 2003 року народження.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«10 березня 2020 року близько 18:00 покінчив життя самогубством через повішення, громадянин 2003 року народження, житель села Маркова Богородчанського району», - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, в одному з сіл на Прикарпатті чоловік повісився у власній господарській будівлі.

«9 березня 2020 року у Галицькому районі, у селі Демʼянів, у власній господарській будівлі вчинив самогубство через повішання громадянин 1959 року народження», - сказано у повідомленні.