На Прикарпатті п’яний водій швидкої привіз на виклик нетверезих лікарів



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Після затримання поліцією водій і медики, маючи ознаки сп’яніння, відмовилися від тесту на «Драгері»

В Івано-Франківську на виклик про термінову допомогу чоловіку приїхав п’яний екіпаж екстреної допомоги – і водій, і медики.

Про це у групі Франківські теревені в мережі Facebook повідомив мешканець міста Назар Фригович.

«Сила фейсбука, прослав, будь ласка, екіпаж медиків на кареті швидкої допомоги, які, приїхавши на мій виклик, були п’яні як ціпи, не змогли надати навіть першу медичну допомогу... Притримуючи машину швидкої до приїзду поліції, п’яний водій давив на газ, таким чином могти збивши мене. На щастя і оперативність поліції, було затримано швидку. Всі п’яні, включно з водієм. Дякую, будьте обережні, навіть коли викликаєте швидку, особливо тоді, коли вона їде з ІФОБКЛ», – написав чоловік.

У розмові з журналістами «Галки» Фригович додав, що інцидент стався близько 16:20. Його батькові раптово стало зле на автостанції №2 в мікрорайоні «Пасічна». Після прибуття швидкої люди помітили підозрілу і неадекватну поведінку медиків. П’яний водій, коли зрозумів, що його викрили і подзвонили на «102», спробував утікати з колегами – поліція затримала машину, яка їхала тротуаром у одному з дворів. До слова, Назар і батько після інциденту були змушені брати таксі і їхати в центральну лікарню на Мазепи. Потім чоловіка звідти вже іншою «швидкою» відвезли в обласну на Пасічну.

Журналістам стало відомо, що після затримання поліцією водій і медики, маючи ознаки сп’яніння, відмовилися від тесту на «Драгері». Але пройшли його у медзакладі в обласному наркодиспансері. Результат 56-річного керманича – 1,12 проміле алкоголю (при 0,2 допустимих). У 52-річного лікаря та 34-річної фельдшерки – 0,87 та 0,86 відповідно. Останні запевняли, що результат хибний, бо алкоголь вони вживали ще вчора.

На водія склали адмінматеріали за п’яне кермування авто і їзду тротуаром, а на лікаря і фельдшерку – протоколи за алкогольне сп’яніння на роботі.