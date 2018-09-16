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    На Прикарпатті у пенсіонера знайшли арсенал зброї

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    На Прикарпатті у пенсіонера знайшли арсенал зброї

    Пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

    111 патронів, тротилову шашку та ракетницю правоохоронці виявили під час обшуку в помешканні 67-річного мешканця Снятина.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.

    Вилучене направлено на експертне дослідження, а стосовно незаконного поводження з боєприпасами розпочато досудове слідство (ч. 1 ст. 263 ККУ), 

    Також чоловіка підозрюють у збуті наркотиків.

    Поліція застерігає громадян не зберігати вибухонебезпечні предмети, які становлять загрозу життю та здоров'ю при необережному чи невмілому поводженні з ними. Удвічі небезпечно зберігати їх, якщо вдома є діти.

    Нагадаємо, що відповідно до статті 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

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