На Прикарпатті у пенсіонера знайшли арсенал зброї
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Розсилка
Пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років
111 патронів, тротилову шашку та ракетницю правоохоронці виявили під час обшуку в помешканні 67-річного мешканця Снятина.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.
Вилучене направлено на експертне дослідження, а стосовно незаконного поводження з боєприпасами розпочато досудове слідство (ч. 1 ст. 263 ККУ),
Також чоловіка підозрюють у збуті наркотиків.
Поліція застерігає громадян не зберігати вибухонебезпечні предмети, які становлять загрозу життю та здоров'ю при необережному чи невмілому поводженні з ними. Удвічі небезпечно зберігати їх, якщо вдома є діти.
Нагадаємо, що відповідно до статті 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.