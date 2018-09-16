На Прикарпатті у пенсіонера знайшли арсенал зброї



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Пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

111 патронів, тротилову шашку та ракетницю правоохоронці виявили під час обшуку в помешканні 67-річного мешканця Снятина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.



Вилучене направлено на експертне дослідження, а стосовно незаконного поводження з боєприпасами розпочато досудове слідство (ч. 1 ст. 263 ККУ),

Також чоловіка підозрюють у збуті наркотиків.

Поліція застерігає громадян не зберігати вибухонебезпечні предмети, які становлять загрозу життю та здоров'ю при необережному чи невмілому поводженні з ними. Удвічі небезпечно зберігати їх, якщо вдома є діти.

Нагадаємо, що відповідно до статті 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.