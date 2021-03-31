«Слуги народу» розшукують «буковельський» виборчком. Розбіглись навіть члени від партії Зеленського (відео)

ОВК на Прикарпатті досі не відновила роботу через відсутність кворуму

На Прикарпатті має відновити роботу окружна виборча комісія, де третій день намагаються порахувати голоси на довиборах до Верховної ради у 87-му окрузі. Напередодні Центрвиборчком замінив голову ОВК та трьох її членів. З незрозумілих причин вони припинили виходити на зв’язок.

Напередодні окружна виборча комісія пішла на перерву, але зібратися знову так і не змогла. Й от із самого ранку тут чекають новопризначених членів ОВК, але вони все ще не прибули. Вони з інших місць, їм треба час щоби дістатися Надвірної – так пояснили затримки.

Під будівлею ОВК та усередині зараз купа поліції. Збираються прихильники лідерів виборчої гонки. Нерви людей не витримують. Чимало людей скандують «Вірастюк», «Ганьба» тощо. Судячи із відео, на дільниці відбувається повний безлад. Членкині ОВК стало погано – їй викликали швидку.

До Окружної виборчої комісії округу №87 зокрема приїхав народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко. Проте він не зміг владнати ситуацію. Згодом він покинув ОВК.

У ОВК бракує представників партій «ЄС», «Голос», «Слуги народу» і «Свободи».

Станом на 31 березня вже другу добу окружна виборча комісія в одномандатному виборчому окрузі № 87 не приймає протоколи від дільничних виборчих комісій і не здійснює підрахунок голосів. Причиною цього є ігнорування деякими членами ОВК роботи і відсутність кворуму.

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, наразі Василь Вірастюк від партії «Слуга народу» є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Народні депутати «Слуги Народу» вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.