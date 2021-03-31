Довибори на Прикарпатті: Вірастюк заявив про готовність до перерахунку голосів

На думку Василя Вірастюка, перерахунок не вигідний опонентам

Вірастюк не бачить підстав до перевиборів на окрузі, але готовий до перерахунку голосів

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу»на виборчому окрузі № 87 Василь Вірастюк готовий до перерахунку голосів.

Про це повідомила пресслужба партії у Telegram.

«Вірастюк не бачить підстав до перевиборів на окрузі, але готовий до перерахунку голосів», – йдеться у повідомленні.

На його думку, перерахунок не вигідний опонентам.

«Вони знають, що з їхнього боку є фальсифікації і вкидування. Тому, повірте, ми хочемо, щоб цей процес відбувався відкрито та чесно, не втручаючись в роботу комісії, яка повинна спокійно та оперативно перерахувати всі голоси», – наголосив Вірастюк.

У партії також заявили про розблокування роботи ОВК та продовження підрахунку голосів.

Нагадаємо, сьогодні скандальна ОВК на Прикарпатті відновила роботу і одразу ж пішла на перерву.

Тим часом під приміщенням ОВК зібралися прихильники Олександра Шевченка та Василя Вірастюка — між ними стоїть кордон поліції.

Нагадаємо, 28 березня у «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк.

За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.