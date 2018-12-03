На прикордонному переході «Краковець» у вантажівці помер поляк



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Чоловік помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги

За попередніми висновками, чоловік отруївся чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою

На автостоянці міста Краковець в кабіні вантажного автомобіля виявлено тіло польського водія. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«2 грудня о 16:59 на автостоянці міста Краковець в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявлено без ознак життя тіло водія, громадянина Республіки Польща, який проживав в місті Старошовичі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попередніми висновками - в результаті отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою.

За цим фактом проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, у Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані.