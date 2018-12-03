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    На прикордонному переході «Краковець» у вантажівці помер поляк

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    Чоловік помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги - На прикордонному переході «Краковець» у вантажівці помер поляк
    Чоловік помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги

    За попередніми висновками, чоловік отруївся чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою

    На автостоянці міста Краковець в кабіні вантажного автомобіля виявлено тіло польського водія. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    «2 грудня о 16:59 на автостоянці міста Краковець в кабіні вантажного автомобіля Renault з польською реєстрацією TST-56PX виявлено без ознак життя тіло водія, громадянина Республіки Польща, який проживав в місті Старошовичі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що чоловік помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, за попередніми висновками - в результаті отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою.

    За цим фактом проводяться слідчі дії.

    Як повідомлялося, у Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані.

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