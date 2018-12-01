У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані



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В Києві на Лобановського Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda Фото: kiev.informator.ua

В результаті аварії постраждали власник і пасажир Skoda

В Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.

Аварія сталася близько 23:50.

Citroen рухався по проспекту в бік Севастопольської площі. За попередньою інформацією, швидкість автомобіля не перевищувала 50 кілометрів на годину. Через сніг та ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням і машину знесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Skoda. Після чого авто розвернуло боком щодо руху транспорту.

В обох автомобілях крім водіїв перебували люди. В результаті аварії постраждали власник і пасажир Skoda.

Медики надали першу допомогу водію і госпіталізували пасажира з незначними травмами.

Обидва автомобілі отримали пошкодження передньої частини і дверей, дрібні запчастини від них розкидало по проїжджій частині.

На місці події працювали патрульні, «швидка» і слідчо-оперативна група.

Деталі інциденту встановить слідство.

Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.

Джерело: kiev.informator.ua