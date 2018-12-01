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    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані

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    В Києві на Лобановського Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda - У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    В Києві на Лобановського Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda
    Фото: kiev.informator.ua

    В результаті аварії постраждали власник і пасажир Skoda

    В Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.

    Аварія сталася близько 23:50. 

    Citroen рухався по проспекту в бік Севастопольської площі. За попередньою інформацією, швидкість автомобіля не перевищувала 50 кілометрів на годину. Через сніг та ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням і машину знесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Skoda. Після чого авто розвернуло боком щодо руху транспорту.

    В обох автомобілях крім водіїв перебували люди. В результаті аварії постраждали власник і пасажир Skoda.

    Медики надали першу допомогу водію і госпіталізували пасажира з незначними травмами.

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    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
    kiev.informator.ua

    Обидва автомобілі отримали пошкодження передньої частини і дверей, дрібні запчастини від них розкидало по проїжджій частині.

    На місці події працювали патрульні, «швидка» і слідчо-оперативна група.

    Деталі інциденту встановить слідство.

    Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.

    Джерело: kiev.informator.ua

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