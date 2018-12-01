У Києві водій Citroen вилетів на зустрічну смугу: двоє людей травмовані
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В результаті аварії постраждали власник і пасажир SkodaВ Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.
Аварія сталася близько 23:50.
Citroen рухався по проспекту в бік Севастопольської площі. За попередньою інформацією, швидкість автомобіля не перевищувала 50 кілометрів на годину. Через сніг та ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням і машину знесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Skoda. Після чого авто розвернуло боком щодо руху транспорту.
В обох автомобілях крім водіїв перебували люди. В результаті аварії постраждали власник і пасажир Skoda.
Медики надали першу допомогу водію і госпіталізували пасажира з незначними травмами.
Обидва автомобілі отримали пошкодження передньої частини і дверей, дрібні запчастини від них розкидало по проїжджій частині.
На місці події працювали патрульні, «швидка» і слідчо-оперативна група.
Деталі інциденту встановить слідство.
Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.
Джерело: kiev.informator.ua