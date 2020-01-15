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    На пунктах пропуску Луганщини і Донеччини померли майже три десятки людей за 2019 рік

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    На пунктах пропуску Луганщини і Донеччини померли майже три десятки людей за 2019 рік

    Представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Лисянський звернувся до влади з проханням забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ

    При перетині контрольно-пропускних пунктів за 2019 рік померло 27 осіб, переважно похилого віку, повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

    «За даними, які зібрані співробітниками представництва Офісу омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях, за 2019 рік при перетині КПВВ в Луганській і Донецькій областях померло 27 осіб, переважно це люди похилого віку», - написав Лисянський у Facebook.

    Також він звернувся до влади з проханням забезпечити постійну присутність бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ.

    Донбас Луганщина КПВВ Донеччина Операція Об’єднаних сил
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