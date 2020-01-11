Російські окупанти на Донбасі обстрілюють Збройні сили України із заборонених калібрів



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Втрат серед українських військовослужбовців немає

У суботу, 11 січня, збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил, в тому числі з 120-мм міномета.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Зі 120-мм міномету бойовики випустили три міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою, а зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Сьогодні, 11 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – зазначає пресцентр штабу ООС.

За інформацією, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші, повідомили в штабі ООС.

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Нагадаємо, у штабі уточнили дані про втрати на Донбасі у четвер.