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    Події в Україні

    Російські окупанти на Донбасі обстрілюють Збройні сили України із заборонених калібрів

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    Російські окупанти на Донбасі обстрілюють Збройні сили України із заборонених калібрів

    Втрат серед українських військовослужбовців немає

    У суботу, 11 січня, збройні формування РФ двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил, в тому числі з 120-мм міномета.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

    Зі 120-мм міномету бойовики випустили три міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою, а зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    «Сьогодні, 11 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – зазначає пресцентр штабу ООС.

    За інформацією, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів.

    На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші, повідомили в штабі ООС.

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    Нагадаємо, у штабі уточнили дані про втрати на Донбасі у четвер.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ КПВВ
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