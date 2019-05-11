На пункті пропуску у Мар`їнці в черзі помер чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На КПВВ Донбасу регулярно фіксують випадки раптової смерті

У 65-річного чоловіка стався серцевий напад

У Донецькій області в автомобільній черзі на контрольному пункті в'їзду-виїзду на лінії розмежування Мар'їнка помер 65-річний чоловік.

Про це повідомляє БФ Право на захист на своїй сторінці у Facebook в суботу, 11 травня.

«Чоловік почував себе погано ще по дорозі в Красногорівку, тому помінявся з дружиною місцями - вона сіла на місце водія. І на під'їзді до КПВВ серцевий напад стався повторно», - йдеться в повідомленні.

Лікарі PUI і швидка медична допомога проводили реанімаційні заходи, проте допомогти чоловікові вже не змогли.

Нагадаємо, 24 квітня під час перетину лінії розмежування на Донбасі на КПВВ Майорськ через відрив тромбу помер літній чоловік.

На початку квітня в ОБСЄ повідомили, що у нинішньому році під час перетину лінії зіткнення на Донбасі з природних причин померло 16 осіб.