У Києві загасили пожежу на сміттєзвалищі



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Протягом двох діб рятувальники проливали усі осередки тління. Найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м.

Пожежу вдалось ліквідувати о 16:12, вона супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу

У Дарницькому районі Києва сьогодні, 22 вересня, рятувальники загасили пожежу на сміттєзвалищі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Пожежу вдалось ліквідувати о 16:12. Вона супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу, через що у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення», – інформують столичні рятувальники.

Зазначається, що до ліквідації були залучені 26 вогнеборців, 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

«Протягом двох діб рятувальники проливали усі осередки тління. Найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Крім того, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів здійснювався підвіз землі для засипання осередків займання», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві другий день триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі (фото).

Нагадаємо, Дарницький район Києва зранку 21 вересня затягнуло димом.

Екологи та лікарі кажуть, що такі пожежі можуть мати невідворотні наслідки для здоров'я киян.