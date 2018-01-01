На Рівненщині копачі бурштину напали на поліцейських, семеро затриманих

Під час сутички п’ятеро поліцейських зазнали тілесних ушкоджень

Біля села Осова на Рівненщині між копачами бурштину та поліцейськими сталася сутичка, у результаті якої постраждали п’ятеро правоохоронців. Про це заявив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк, інформує прес-служба поліції Рівненщини. «Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти



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Під час сутички п’ятеро поліцейських зазнали тілесних ушкоджень

Біля села Осова на Рівненщині між копачами бурштину та поліцейськими сталася сутичка, у результаті якої постраждали п’ятеро правоохоронців.

Про це заявив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк, інформує прес-служба поліції Рівненщини.

«Близько 13 години працівники Дубровицького відділення поліції і роти поліції особливого призначення забезпечували охорону працівників лісових господарств, які за допомогою екскаватора закопували ями та рови, утворені внаслідок незаконного промислу. У цей час правоохоронців оточили близько двохсот осіб, які вимагали покинути територію, дозволити видобувати бурштин та погрожували вбивством, у разі невиконання їхніх вимог», - зазначив Панасюк.

За його словами, згодом між натовпом та поліцейськими виникла сутичка, під час якої зловмисники у грубій формі чинили опір правоохоронцям:завдавали ударів поліцейським дерев’яними палицями, пошкодили автомобіль, зрізали дерева, чим заблокували вихід із лісового масиву.

Під час сутички п’ятеро поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. На місці події вдалося затримати сімох активних учасників заворушень.

«У поліції розпочали досудове розслідування за статтями 294 (масові заворушення) 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу) і 345 (погроза, або насильство щодо правника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні масових заворушень та затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання», - додав Панасюк.

За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.