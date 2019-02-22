На Рівненщині на слизькій дорозі сталася лобова ДТП, загинули три людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятирічну дівчинку, яка перебувала у салоні, госпіталізували до лікарні Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Позашляховик «Porsche Cayenne», який рухався у напрямку Львова, занесло на слизькій ділянці дороги

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району внаслідок ДТП загинули три людини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Аварія сталася в п’ятницю, 22 лютого, близько 10 години.

Попередньо встановлено, що позашляховик «Porsche Cayenne», який рухався у напрямку Львова, занесло на слизькій ділянці дороги, внаслідок чого машину винесло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із автомобілем «Daewoo Sens».

Унаслідок ДТП загинув водій та двоє пасажирок «Daewoo». П’ятирічну дівчинку, яка перебувала у салоні, госпіталізували до лікарні.

Водій та пасажир позашляховика не постраждали.

«На місці події продовжують працювати слідчі та експерти. Наразі рух на цій ділянці регулюють патрульні поліцейські», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині на 188 км автодороги Київ – Харків сталася ДТП, внаслідок якої загинули п’ятеро людей.