Жертв ДТП на Полтавщині вже п’ятеро



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Мікроавтобус «Volkswagen» їхав до Запоріжжя з Варшави Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

Водій мікроавтобусу перебуває у реанімації

В лікарні помер ще один постраждалий в ДТП, яка сталася 19 лютого поблизу села Пишне на Полтавщині.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

«За попередньою інформацією у мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Унаслідок ДТП 3 осіб загинули на місці події, ще двоє - померли у лікарні. Водій автомобіля перебуває у реанімації», - заявили в поліції.

Як відомо, аварія сталася близько 18-ї години 19 лютого на 188 км автодороги Київ – Харків. Водій мкроавтобусу «Volkswagen», рухаючись у сторону Харкова до Запоріжжя з Варшави, не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).