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    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)

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    Хмара має доволі загрозливий вигляд - На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)
    Хмара має доволі загрозливий вигляд
    Фото: Світлана Терещук/Facebook

    Незвична хмара з'явилася перед атмосферним фронтом

    У Рівному помітили видовищну важку хмару, яка простяглася небом та зависла над містом.

    «Вигляд має ця хмаринка моторошний», – йдеться у дописі, опублікованому у Facebook-товаристві «Типове Рівне».

    Синоптики Рівненського гідрометцентру попередили, що такий вигляд має грозовий вал. Ця хмара з'явилася перед атмосферним фронтом.

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    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)
    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)
    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)
    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)
    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)

    Додамо, що на Волині зафіксували хмари незвичної форми.

    Раніше гірський рятувальник Василь Фіцак опублікував у Facebook красиві кадри з чорногірського масиву. На відео видно, як хмари вкривають вершини гір, утворюючи карпатське «море». А місцями здається, що водяна пара, кристали льоду та їх суміш утворюють білосніжні водоспади.

    У Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

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    Теги: прогноз погоди Україна Рівненщина негода
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    На Рівненщині зафіксували моторошні хмари (фото)