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    Турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу

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    <span>Наслідки обстрілу російської військової бази у Сирії&nbsp;</span> - Турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу
    Наслідки обстрілу російської військової бази у Сирії 
    Скріншот з відео

    Турецькі війська активізувалися на півночі Сирії

    У середу 6 січня турецька артилерія обстріляла російську базу в Таль Тамрі у Сирії.

    Відео з місця події публікують у місцевих соцмережах.

    Обстріл стався у момент, коли над військовою базою кружляли російські гелікоптери.

    Інформацію про жертв немає, щодо руйнувань то є відео з місця події з декількома воронками від влучань.

    Український мілітарний портал нагадує, що 9 жовтня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган санкціонував третю за останні 2,5 роки військову операцію у Сирії, яка отримала назву «Джерело миру».

    На меті військової операції «Джерело миру» була нейтралізація «терористичних елементів», якими у Туреччині вважають курдські загони самооборони YPG.

    Також анонсувалось створення демілітаризованої «зони безпеки» у 32-35 км на території північно-східної Сирії вздовж кордону з Туреччиною.

    В операції взяло участь близько 15 тисяч турецьких військових та про-турецьких сирійських збройних формувань.

    Теги: Туреччина Росія Сирія армія війна обстріл військові
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