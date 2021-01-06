Турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу

Турецькі війська активізувалися на півночі Сирії

У середу 6 січня турецька артилерія обстріляла російську базу в Таль Тамрі у Сирії.

Відео з місця події публікують у місцевих соцмережах.

Обстріл стався у момент, коли над військовою базою кружляли російські гелікоптери.

Інформацію про жертв немає, щодо руйнувань то є відео з місця події з декількома воронками від влучань.

Український мілітарний портал нагадує, що 9 жовтня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган санкціонував третю за останні 2,5 роки військову операцію у Сирії, яка отримала назву «Джерело миру».

На меті військової операції «Джерело миру» була нейтралізація «терористичних елементів», якими у Туреччині вважають курдські загони самооборони YPG.

Також анонсувалось створення демілітаризованої «зони безпеки» у 32-35 км на території північно-східної Сирії вздовж кордону з Туреччиною.

В операції взяло участь близько 15 тисяч турецьких військових та про-турецьких сирійських збройних формувань.