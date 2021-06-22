  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На сесіях ПАРЄ росіянам важлива можливість погуляти, а не участь в засіданнях – Гончаренко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На сесіях ПАРЄ росіянам важлива можливість погуляти, а не участь в засіданнях – Гончаренко
    Фото: з відкритих джерел

    У Москві за добу 21 червня зафіксували 86 смертей від захворювання на коронавірус

    Через спалах Covid-19 російська делегація не приїхала сесію в ПАРЄ. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.

    «До речі, знаєте чому російська делегація не приїхала в ПАРЄ?

    Офіційно гвалтівник Слуцький заявив, що в Думі було прийнято рішення про те, щоб російська делегація брала участь у літній сесії ПАРЄ дистанційно, а не стаціонарно в Страсбурзі.

    А ось реальна причина набагато цікавіше: через те, що в Росії спалах коронавірусу і вона знаходиться в червоній зоні, учасникам російської делегації була поставлена умова при приїзді в Страсбург присутнім тільки на засіданнях ПАРЄ, увесь інший вільний час проводити в готелі і не залишати його межі. Російська делегація не погодилася на ці умови і вирішила брати участь в літній сесії дистанційно.

    Виявляється, найважливіше не участь в засіданнях Парламентської Асамблеї, а можливість погуляти по Страсбургу або з'їздити на вихідні на моря)))», – написав Гончаренко.

    Тим часом, як повідомляє російський «Інтерфакс», у Москві за добу 21 червня зафіксували 86 смертей від захворювання на коронавірус, що є максимумом за весь період пандемії. Усього від Covid-19 в Москві померли 21 598 людей.

    За останню добу там виявили 6 555 хворих Одужали від захворювання за добу 3 458 пацієнтів.

    Теги: Росія депутат Олексій Гончаренко ПАРЄ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На сесіях ПАРЄ росіянам важлива можливість погуляти, а не участь в засіданнях – Гончаренко