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    Грип все ще гуляє Києвом: статистика за тиждень

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    За минулий тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 3 тис. дорослих - Грип все ще гуляє Києвом: статистика за тиждень
    За минулий тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 3 тис. дорослих
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на 14,3% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 14 по 20 червня, зареєстровано 6471 хворий на грип іГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 70,9%. Наразі показник захворюваності становить 218,1. Про це повідомили в Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 14,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3394 (зниження на 5,2%), дорослих – 3077 осіб (зниження на 22,5%).

    У структурі захворюваності діти становлять 52,4%, а на попередньому тижні – 47,4%. 35,7% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 8,3% – зареєстровано 1210 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 332 особи, із них 64 – діти.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 21 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людей, від ускладнень хвороби померли три особи.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ грип хвороби кияни коронавірус
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    Грип все ще гуляє Києвом: статистика за тиждень