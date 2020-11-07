Врятуйте шахти! Мер Вугледара звернувся до президента та прем’єра

«Через заборгованість з виплати заробітної плати шахтарям місто на межі неконтрольованого соціального вибуху» – Сілич

Мер міста Вугледар Андрій Сілич спрямував офіційне звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прєм’єр-Міністра України Шмигаля Д.А. та Голови Донецької обласної ОДА Кириленка П.О. з проханням вирішити проблему фінасування шахт міста Вугледар, погашення боргів за заробітну плату перед шахтарями та боргів за електроенергію.

Мер міста стверджує, що вугледарські шахти є містоутворюючими та бюджетоутворюючими підприємствами. Але вони не мають змоги нормально функціонувати та наповнювати бюджет міста. Основна причина – відсутність розрахунків за відвантажене вугілля, що привело до значних боргів за зарплатню перед шахтарями та боргів підприємств за електроенергію.

«Вони вже протягом тривалого часу, позбавлені можливості стабільно працювати, виплачувати заробітну плату, здійснювати відрахування до місцевого бюджету та обов’язкові платежі, в тому числі, розраховуватися за спожиту електроенергію через гострий дефіцит обігових коштів, через хронічну відсутність розрахунків за відвантажене вугілля», – зазначає Андрій Сілич.

Андрій Сілич зазначає, що через заборгованість з виплати заробітної плати шахтарям місто на межі неконтрольованого соціального вибуху. А відсутність коштів у мешканців міста, що не можуть вчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги, приведе до колапсу комунального господарства.

Крім того, відсутність податкових виплат від шахт та шахтарів ставить під загрозу своєчасність виплат зарплатні бюджетникам і виплати пенсій мешканцям. Мер Вугледару також стверджує, що з 09.11 місто перейшло до «червоної» зони розповсюдження коронавірусної інфекції, але через кризу на основних бюджетоутворюючих підприємствах міста та низький рівень наповнюваності бюджету мерія не може гарантувати фінансову підтримку медичним закладам – для забезпечення лікування хворих та проведення протиепідеміологічних заходів.

Також шахти мають значні борги за електроенергію: «Протягом 2020 року майже кожного місяця, шахти стають перед загрозою і реальним відключенням виробництва від електроенергії. Такого не було за всі роки існування вуглевидобувних підприємств».

Андрій Сілич підкреслює, що зупинка подачі електроенергії може привести до катастрофічних і незворотних наслідків: неконтрольоване затоплення шахт та повне знищення підприємств, розвиток техногенної катастрофи регіону- затоплення сільськогосподарських угідь, прорив газу метану вибухонебезпечної концентрації на поверхню, провали земної поверхні.

«Просимо Вас негайного особисто втрутитися та сприяти у розв’язанні кризової ситуації, що склалася у місті Вугледарі Донецької області» – пише Андрій Сілич.

Нагадаємо, 3 листопада шахтарі вугледарських шахт «Південнодонбаська-1» та «Шахта ім. М.С. Сургая» провели мітинг біля Верховної Ради з вимогою погасити борг за заробітну плату в розмірі 1,4 млрд та виділити кошти на погашення боргу за електроенергію.