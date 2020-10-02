Куди здати запаси монет 25 копійок: це можна зробити до 16 жовтня



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Українці масово здають запаси монет 25 копійок

Залишки монет 25 коп. і застарілих банкнот до 16 жовтня можна здати до кас українських банків для зарахування на рахунки

За останній місяць українці обміняли в державному Приватбанку монет номіналом 25 копійок, які вийшли з обігу, на понад 4 млн грн.

За даними держбанку, лише з один день 1 жовтня клієнти Приватбанку здали в каси для обміну монет у 25 копійок на близько 900 тис грн.

Усього з 1 вересня по 1 жовтня 2020 року клієнти банку принесли для обміну цих монет на загальну суму 4,2 млн грн.

Протягом вересня можливістю обміну у банку виведених з обігу монет скористалися понад 27 тисяч клієнтів банку. Таким чином, в середньому кожен клієнт обміняв дрібні монети на паперові або зарахував на банківський рахунок 155 грн.

Як повідомляв Главком, із 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок та гривневі банкноти випуску до 2003 року перестали бути засобом платежу та будуть вилучені з обігу.

Зміни спрямовані на подальшу оптимізацію готівкового обігу національної валюти та спрощення розрахунків. Відтак банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 грн) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн).

Монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок торік. Завдяки їхньому вилученню з обігу ця проблема вирішиться.

Вилучення з обігу монет 25 коп спростить готівкові розрахунки. Воно не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 коп.).

Банкноти випуску до 2003 року вже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь.

Тобто з 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани та сфера побуту припинять їх прийом. Залишки монет 25 коп. і застарілих банкнот до 16 жовтня можна здати до кас українських банків для зарахування на рахунки.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та банкноти випуску до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів:

– в усіх українських банках упродовж 1 року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

– у Нацбанку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом 3 років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.