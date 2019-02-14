На складі боєприпасів у центрі Люксембурга прогримів вибух, є жертви



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У Люксембурзі стався вибух на арсеналі, двоє загиблих

Двоє людей госпіталізовані, один з них знаходиться в критичному стані

У центрі Люксембурга прогримів вибух на складі боєприпасів у комуні Нідеранвен, унаслідок чого двоє людей загинули, а ще двоє постраждали.

Про це в четвер, 14 лютого, повідомила газета «Sudinfo».

За її даними, інцидент стався близько 11:30 за місцевим часом.

Відомо, що обидва постраждалих госпіталізовані, один з них знаходиться в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух, в результаті якого загинули троє людей.За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, які використовують для виробництва боєприпасів.Свідок повідомив пожежникам, що був «сильний звук вибуху, а після цього з’явився клуб чорного диму». Пожежні мобілізували понад 40 пожежних машин і загасили полум'я приблизно через годину після вибуху.