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    На складі боєприпасів у центрі Люксембурга прогримів вибух, є жертви

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    У Люксембурзі стався вибух на арсеналі, двоє загиблих - На складі боєприпасів у центрі Люксембурга прогримів вибух, є жертви
    У Люксембурзі стався вибух на арсеналі, двоє загиблих

    Двоє людей госпіталізовані, один з них знаходиться в критичному стані

    У центрі Люксембурга прогримів вибух на складі боєприпасів у комуні Нідеранвен, унаслідок чого двоє людей загинули, а ще двоє постраждали.

    Про це в четвер, 14 лютого, повідомила газета «Sudinfo». 

    За її даними, інцидент стався близько 11:30 за місцевим часом. 

    Відомо, що обидва постраждалих госпіталізовані, один з них знаходиться в критичному стані.

    Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибухв результаті якого загинули троє людей.За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, які використовують для виробництва боєприпасів.Свідок повідомив пожежникам, що був «сильний звук вибуху, а після цього з’явився клуб чорного диму». Пожежні мобілізували понад 40 пожежних машин і загасили полум'я приблизно через годину після вибуху.

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