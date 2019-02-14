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    У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є жертви

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    У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є жертви
    Фото: Yonhap

    За останніми данними, загинули троє людей

    У четвер, 14 лютого, на заводі з виробництва боєприпасів в південнокорейському місті Теджон стався вибух, в результаті якого загинули троє людей. Про це повідомляє агентство Yonhap.

    Відзначається, що вибух на заводі спровокував пожежу.

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    За останніми даними, загинули троє людей.

    За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, які використовують для виробництва боєприпасів.

    Свідок повідомив пожежникам, що був «сильний звук вибуху, а після цього з’явився клуб чорного диму».

    Пожежні мобілізували понад 40 пожежних машин і загасили полум'я приблизно через годину після вибуху.

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