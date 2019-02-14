У Південній Кореї на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Yonhap

За останніми данними, загинули троє людей

У четвер, 14 лютого, на заводі з виробництва боєприпасів в південнокорейському місті Теджон стався вибух, в результаті якого загинули троє людей. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Відзначається, що вибух на заводі спровокував пожежу.

За останніми даними, загинули троє людей.

За даними місцевої влади, на заводі вибухнули хімічні речовини, які використовують для виробництва боєприпасів.

Свідок повідомив пожежникам, що був «сильний звук вибуху, а після цього з’явився клуб чорного диму».

Пожежні мобілізували понад 40 пожежних машин і загасили полум'я приблизно через годину після вибуху.