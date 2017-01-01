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    На столичному проспекті Перемоги зіткнулися чотири іномарки

    Внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження
    У столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє паблік dtp.kiev. «З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що внаслідок аварії автомобілі
    • Сьогодні, 03:17
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    ДТП на шляхопроводі&nbsp;Нивки
    Фото: dtp.kiev
    ДТП на шляхопроводі Нивки

    Внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

    У столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

    «З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

    Загиблих і постраждалих внаслідок ДТП немає. На місці працювала патрульна поліція та два евакуатори.

    Нагадаємо, у понеділок під Києвом позашляховик збив на переході трьох жінок та втік з місця ДТП

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