На столичному проспекті Перемоги зіткнулися чотири іномарки
- Сьогодні, 03:17
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Фото: dtp.kiev
ДТП на шляхопроводі Нивки
Внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження
У столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.
«З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.
Загиблих і постраждалих внаслідок ДТП немає. На місці працювала патрульна поліція та два евакуатори.
Нагадаємо, у понеділок під Києвом позашляховик збив на переході трьох жінок та втік з місця ДТП