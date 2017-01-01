На столичному проспекті Перемоги зіткнулися чотири іномарки

Внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

У столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє паблік dtp.kiev. «З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що внаслідок аварії автомобілі