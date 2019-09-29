На Сумщині 34-річного чоловіка майже три роки тримали у рабстві



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На Сумщині поліція звільнила з трудового рабства жителя Хмельницької області Фото: Нацполіція

За важку працю чоловік не отримував ані копійки

На Сумщині поліція звільнила з трудового рабства жителя Хмельницької області.Впродовж майже трьох років 34-річного чоловіка утримувала в своєму господарстві родина з Буринського району. За важку працю він не отримував ані копійки.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

«З’ясувалось, що родом він з Хмельницької області. Історія його поневірянь розпочалась ще у 2016 році, коли він в пошуках роботи приїхав на заробітки в Київ. На залізничному вокзалі до нього підійшла жінка і запропонувала тимчасову роботу у неї вдома і з пристойною оплатою. Той погодився. А по приїзду в заробітчанина відібрали документи і змусили важко працювати. Про ніякі гроші мова вже потім не йшла», – йдеться у повідомленні.

«З слів чоловіка через деякий час в гості до його «роботодавців» приїздить мати з Сумщини, – розповідає Валерій Строкач, т.в.о начальника кримінальної поліції ГУНП в Сумській області, – і повертаючись додому забирає його із собою. Так наш потерпілий потрапляє до іншої родини. Живе в селі. І також безправний. Працює і на «господарів» і на їх знайомих. Всі зароблені гроші в нього відбирають. Дії контролюють. Він скаржиться на погане самопочуття, але на це ніхто не звертає уваги Врятував його випадок. Чоловіка послали купити щось в магазині. По дорозі йому стає зле і швидка забирає до лікарні, де йому роблять операцію».

За заявою потерпілого в поліції одразу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України « Незаконне позбавлення волі» яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 1.ст. 149 КК України «Торгівля людиною або одержання людини вчинені з метою експлуатації».

«Коли чоловік трохи одужує він йде до своїх «господарів» але вже із правоохоронцями. Вперше за довгі роки вдягає на себе чисте, світле вбрання, яке дуже контрастує з тими умовами, в яких йому довелось існувати декілька років. Жив чоловік у літній кухні. Спав на старому дивані, вкриваючись мотлохом. Під час спілкування з правоохоронцями члени родини, в якій працював чоловік, запевняють, що все було за згодою і за гроші, тож свої дії протиправними не вважають. Поліцейські іншої думки. Жінці, яка привезла потерпілого до свого будинку, вже повідомлено про підозру за ст. 149 КК України «Торгівля людьми».

Що стосується самого заявника, він перебуває на обстеженні в одному з лікувальних закладів Сум. Після чого повернеться на батьківщину, де його очікують рідні», – повідомили у поліції.