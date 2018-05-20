На Сумщині фермер вимагав від підприємця $20 тисяч

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Фермеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Прокуратурою Сумської області у місті Шостка було викрито керівника фермерського господарства, який вимагав $20 тисяч доларів неправомірної вигоди від приватного підприємця.

Про це повідомляє Сумська прокуратура.

«Після отримання зазначеної суми чоловік зобов’язувався передати підприємцю відповідні документи та не перешкоджати укладанню з місцевими жителями договорів оренди земельних ділянок площею близько 90 га», – йдеться у повідомленні.

19 травня 2018 року керівника фермерського господарства затримано безпосередньо після одержання $19 тисяч. Наразі тривають першочергові слідчі дії, до затриманого застосовано ст. 208 КПК України, тобто до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (вимагання та одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області у п'ятницю, 18 травня, на хабарі був затриманий тимчасово виконуючий обов'язки начальника Самарського відділу поліції.