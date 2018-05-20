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    На Сумщині фермер вимагав від підприємця $20 тисяч

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    Фермеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

    Прокуратурою Сумської області у місті Шостка було викрито керівника фермерського господарства, який вимагав $20 тисяч доларів неправомірної вигоди від приватного підприємця.

    Про це повідомляє Сумська прокуратура.

    «Після отримання зазначеної суми чоловік зобов’язувався передати підприємцю відповідні документи та не перешкоджати укладанню з місцевими жителями договорів оренди земельних ділянок площею близько 90 га», – йдеться у повідомленні.

    19 травня 2018 року керівника фермерського господарства затримано безпосередньо після одержання $19 тисяч. Наразі тривають першочергові слідчі дії, до затриманого застосовано ст. 208 КПК України, тобто до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

    Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (вимагання та одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду) КК України.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, в Дніпропетровській області у п'ятницю, 18 травня, на хабарі був затриманий тимчасово виконуючий обов'язки начальника Самарського відділу поліції.

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