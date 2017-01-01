На Сумщині перекинувся пасажирський автобус, є постраждалі

За попередніми даними, двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали тілесні ушкодження

У Сумській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся рейсовий пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter, що прямував за маршрутом «Харків-Кролевець», постраждали троє людей. Як повідомила «Уніан» начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра



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Ситуація на дорогах Сумщини складна, автомобілісти скаржаться на ожеледицю

За попередніми даними, двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали тілесні ушкодження

У Сумській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся рейсовий пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter, що прямував за маршрутом «Харків-Кролевець», постраждали троє людей.

Як повідомила «Уніан» начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про ДТП надійшла до правоохоронців на лінію «102» сьогодні, 24 грудня, о 15.13.

Згідно із повідомленням, у зв’язку із погодними умовами ситуація на дорогах області складна, автомобілісти скаржаться на ожеледицю, через яку трапилося кілька аварій.

«Зокрема, в Тростянецькому районі неподалік села Боромля в кювет перекинувся рейсовий пасажирський мікроавтобус. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що на трасі «Харків-Суми» рухався мікроавтобус Ford Transit, а за ним – мікроавтобус Mercedes Sprinter, в салоні якого знаходилося шестеро пасажирів. Через ожеледицю мікроавтобус Ford закрутило на дорозі, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автобус Mercedes намагався уникнути зіткнення з попутнім транспортним засобом і також з’їхав у кювет, де перекинувся на бік», – зазначила Біганова.

За попередніми даними, двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, у Львівській області, 23 грудня, на трасі у Стрийському районі зіткнулись автомобіль «ВАЗ 2126» та автобус «Газель», внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей.