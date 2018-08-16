На Сумщині працівник колонії вимагав від в’язня 10 тисяч гривень



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Підозрюваний був затриманий після одержання другої частини хабаря в приміщенні Конотопського виправного центру

На Сумщині правоохоронці затримали на хабарі старшого оперуповноваженого частини Конотопського виправного центру Державної пенітенціарної служби України в Сумській області.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що затриманий впродовж травня-серпня вимагав від особи, яка відбуває покарання в виправній установі, 10 тисяч гривень за підготовку документів щодо її умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і направлення цих документів до суду.

«8 серпня, діючи під контролем правоохоронних органів, ув’язнений передав вказаній службовій особі першу частину неправомірної вигоди в розмірі 4500 гривень. 15 серпня підозрюваний був затриманий безпосередньо після одержання другої частини хабаря в сумі 5500 гривень в приміщенні Конотопського виправного центру», - заявили в прокуратурі.

Неправомірну вигоду в затриманого вилучено. Окрім цього, під час санкціонованого судом обшуку за адресою проживання хабарника виявлено та вилучено першу частину хабаря.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, 2 серпня правоохоронці затримали на хабарі голову Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка. У поліції заявили, що за укладання договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти (для хворих на ДЦП дітей) та перерахунок бюджетних коштів згідно виконаних умов договору голова РДА вимагав 25 тисяч гривень хабара.

Пізніше поліція оприлюднила фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у справі Русанюка.