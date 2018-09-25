На Сумщині школярку розбещував її 41-річний репетитор



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Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років

У місті Глухів на Сумщині поліція затримала 41-річного репетитора за підозрою у розбещенні малолітньої дівчинки.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

Мама дівчинки звернулась до свого знайомого з педагогічною освітою з проханням надати приватні уроки її доньці. Так, упродовж 2015−2017 років чоловік проводив з дівчинкою заняття.

Лише після того, як навчання завершилось, дівчинка наважилася зізнатись матері, що з початку 2017 року репетитор розбещував її. Окрім того, на планшет учениці чоловік завантажував порно, зокрема з дітьми.

Дівчинка боялась комусь про це зізнатись, оскільки була переконана, що їй не повірять і сваритимуть.

23 вересня чоловікові повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано як насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх та розповсюдження зображень порнографічного характеру.

Зазначається, що прокуратура та поліція вже готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.