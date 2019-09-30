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    На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання

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    На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання

    Відключення торкнулося всього острова

    На всьому іспанському острові Тенеріфе порушення енергопостачання призвело в неділю до відключення світла.

    Про це повідомляє уряд острова Twitter.

    Місцевий уряд острова заявив у неділю, що відключення торкнулося всього острова, в даний час працюють аварійні генератори.

    Влада заявили в Twitter, що «після відключення світла на острові ми залучаємо співробітників місцевої поліції для полегшення руху в Санта-Крус при відсутності світлофорів. Ми просимо про обережність і закликаємо до спокою».

    Як уточнила в Twitter мер Санта-Крус-де-Тенеріфе Партисиа Ернандес, компанія Endesa «намагається відновити світло на острові».

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