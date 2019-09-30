На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання
Відключення торкнулося всього острова
На всьому іспанському острові Тенеріфе порушення енергопостачання призвело в неділю до відключення світла.
Про це повідомляє уряд острова Twitter.
Місцевий уряд острова заявив у неділю, що відключення торкнулося всього острова, в даний час працюють аварійні генератори.
Влада заявили в Twitter, що «після відключення світла на острові ми залучаємо співробітників місцевої поліції для полегшення руху в Санта-Крус при відсутності світлофорів. Ми просимо про обережність і закликаємо до спокою».
Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa— Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) 29 вересня 2019 р.
Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.
Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN
Як уточнила в Twitter мер Санта-Крус-де-Тенеріфе Партисиа Ернандес, компанія Endesa «намагається відновити світло на острові».