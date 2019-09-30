На Тенеріфе відключили світло за порушення енергопостачання



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Відключення торкнулося всього острова

На всьому іспанському острові Тенеріфе порушення енергопостачання призвело в неділю до відключення світла.

Про це повідомляє уряд острова Twitter.

Місцевий уряд острова заявив у неділю, що відключення торкнулося всього острова, в даний час працюють аварійні генератори.

Влада заявили в Twitter, що «після відключення світла на острові ми залучаємо співробітників місцевої поліції для полегшення руху в Санта-Крус при відсутності світлофорів. Ми просимо про обережність і закликаємо до спокою».

Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa



Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.



Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) 29 вересня 2019 р.

Як уточнила в Twitter мер Санта-Крус-де-Тенеріфе Партисиа Ернандес, компанія Endesa «намагається відновити світло на острові».