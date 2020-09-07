На територію аеропорту Багдада впали три ракети

Жертв після вибуху не виявили

Зазначається, що одна з ракет влучила у гараж аеропорту, пошкодивши цивільні автомобілі

«Минулого тижня під час трьох окремих інцидентів кілька ракет впали біля аеропорту Багдада або всередині укріпленої «зеленої зони», де розміщені урядові будівлі та іноземні місії. Жертв не було», – йдеться в повідомленні.

В Іраку періодично відбуваються подібні атаки на об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли «зеленої зони» іракської столиці, передусім території біля американського посольства.

Нагадаємо, що у Багдаді скоротили дію комендантської години.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня 2019 року внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.