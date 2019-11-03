У Багдаді скоротили дію комендантської години



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Фото: АА

Скорочення комендантської години покликане дати учасникам демонстрацій більше часу для повернення додому

Влада Іраку скоротила дію комендантської години в столиці з шести до чотирьох годин на тлі продовження антиурядових демонстрацій в Багдаді.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Багдадське оперативне командування, відповідальне за безпеку провінції Багдад, прийняло рішення обмежити тривалість комендантської години в провінції Багдад в період з 02:00 до 06:00 за місцевим часом, в той час як попередня комендантська година, що діє з 28 жовтня, починалася з півночі.

Зазначається, що скорочення комендантської години покликане дати учасникам демонстрацій більше часу для повернення додому.

Масові демонстрації в Багдаді і низці інших іракських міст тривають вже дев’ятий день. Протестуючі вимагають від влади проведення комплексних реформ, в тому числі залучення до відповідальності корумпованих чиновників, поліпшення ситуації в сфері держпослуг і на ринку праці.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.