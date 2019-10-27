В Іраку застрелили сімох протестувальників



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Фото: АА

Бойовики з проурядової організації «Бадр-аль-Шаабі» відкрили вогонь по протестувальниках вночі

В Іраку вночі 7протестувальників були застрелені у місті Гілла.

Про це інформує Anadolu.

«За даними місцевої поліції 7 іракських протестувальників були застрелені бойовиками, яких підтримує Іран, у місті Гілла на півдні Іраку», – йдеться у повідомленні.

Бойовики з проурядової організації «Бадр-аль-Шаабі» відкрили вогонь по протестувальниках вночі, вбивши сімох та поранивши 42-х учасників протесту.

Організація Бадр є частиною провладної партії Хашда аль-Шаабі.

Як повідомлялося, в Іраку починаючи з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 особи.

Протести спалахнули 25 жовтня як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця.