В Іраку кількість жертв під час антиурядових протестів зросла до 63 людей



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Під час розгону демонстрації в Багдаді, фото 25 жовтня 2019 року Фото: Reuters

Внаслідок сутичок 2 592 людини дістали поранення, зокрема й силовики

В Іраку з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на Іракську комісію з прав людини.

Крім того, внаслідок сутичок 2 592 людини дістали поранення, зокрема й силовики.

Протягом 26 жовтня шість людей загинули у столиці Багдаді й у місті Насірія на півдні країни.

Повідомляється, що сотні демонстрантів намагалися прорвати кордони, встановлені силовиками в центрі Багдаду, на вході до так званої «зеленої зони» з підвищеними заходами безпеки, в якій розташовані урядові установи, іноземні посольства й міжнародні представництва.

Демонстранти також влаштували наметовий табір на центральній площі Багдаду Тахрір, що стала центром протестів.

Раніше повідомлялось про 40 загиблих.

Протести спалахнули 25 жовтня як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця. За той час у перебігу протестів проти корупції, безробіття чи відсутності елементарних державних і громадських послуг були вбиті майже 200 людей.

Іракські військові визнали, що застосували проти демонстрантів «надмірну силу», і заявили, що «почали притягати до відповідальності командирів, які здійснили ці неправильні дії».