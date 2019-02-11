На Тернопільщині ще одна громада перейшла до Єдиної церкви



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Парафія у Мусорівцях стала 14-ю з тих, котрі вирішили покинути російську Церкву Фото: gazeta-misto.te.ua

Рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату під юрисдикцію Православної Церкви України підтримали понад 90 відсотків вірян парафії Покрови Пресвятої Богородиці

На Тернопільщині парафія Покрови Пресвятої Богородиці с. Мусорівці Збаразького району приєдналася до Православної Церкви України.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор 11 лютого підписав указ про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії, повідомляє gazeta-misto.te.ua.

Зазначається, що загалом рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату під юрисдикцію Православної Церкви України підтримали понад 90 відсотків громади.

«Парафія у Мусорівцях стала 14-ю з тих, котрі вирішили покинути російську Церкву і вже офіційно прийняті до складу Тернопільської єпархії. Раніше це зробили парафії у Людвищах, Мировому, Матвіївцях, Суражі, Радошівці, Брикові, Онишківцях і Кордишеві на Шумщині, Гніздичному Збаразького та Розтоках Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.